Столкнулись сразу несколько легковых автомобилей.

Серьезная авария случилась в районе РТС, на трассе М7 в черте Владимира. Столкнулись сразу несколько легковых автомобилей . По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте работают сотрудники ГИБДД, информация уточняется.