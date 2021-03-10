С 16 марта рейсы по маршруту Владимир - Рязань будут отправляться в 7:00 и 15:40.

На сайте владимирского автовокзала опубликованы изменения в расписании нескольких автобусных маршрутов.С завтрашнего дня рейсы по маршруту "Владимир - Ставрово" отправлением от автовокзала Владимир будут выполняться по следующему расписанию: 7:45,8:20,9:20,9:55,10:30,12:05, 13:05,14:40,15:15,16:05,16:55,18:15, 19:15, 20:10.Рейсы по маршруту «Владимир – Колокша» будут отправляться от автовокзала во Владимире в 7:30 и 15:10. Автобусы "Владимир - Жерехово" – в 11:25,13:55,17:15.Кроме того, с 11 марта рейсы по маршруту "Владимир - Собинка" Владимир будут выполняться по расписанию: 6:25,6:50,7:20,7:45,8:15,9:00,9:35, 10:50,11:20,11:50,12:30,13:00,13:30,13:50, 14:30,14:55,15:30,16:00,16:25,17:00,17:30, 18:00,18:35,19:15,20:20,21:15.С 16 марта рейсы по маршруту "Владимир - Рязань" будут отправляться в 7:00 и 15:40.