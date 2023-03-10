Появилось видео обрушения во Владимирской области крыши веранды детского сада. Региональное...

Появилось видео обрушения во Владимирской области крыши веранды детского сада.Региональное управление Следкома опубликовало видео момента обрушения крыши в детском саду номер двенадцать в Гусь-Хрустальном.ЧП произошло 7 марта. На кадрах видно, что на веранду заходит почти вся группа, которая в этот момент была на прогулке. Затем крыша, не выдержав тяжести снега, падает прямо на детей. Пострадала шестилетняя девочка, ребёнок получил закрытый перелом носа. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".Видео: СУ СК России по Владимирской области