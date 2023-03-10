Жители Владимирской области вновь смогут оформить биометрические паспорта. Напомним, ранее...

Жители Владимирской области вновь смогут оформить биометрические паспорта.Напомним, ранее оформление биометрических загранпаспортов с десятилетним сроком действия остановили из-за повышенного объема заявок на персонализацию документов. Увеличилась потребность в микросхемах, которых просто не хватало.Стало известно, что в «Госзнаке» подтвердили информацию о возобновлении выпуска биометрических заграничных паспортов в России. Правда, специалисты заговорили о том, что срок выдачи документа возможно будет увеличен. Заявок на сегодняшний день достаточно много.Уникальность «чипа» и самого биометрического паспорта заключается в том, что электронный носитель информации содержит данные о владельце и «сканы» отпечатков его пальцев.Для тех, кому необходимо выехать за рубеж срочно (в кратчайшие сроки), в Министерстве внутренних дел РФ рекомендуют оформлять паспорт на пять лет при оплате государственной пошлины.Фото: pxfuel.com