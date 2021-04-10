Само творческое состязание проходило в Киржаче ещё в конце февраля, участниками конкурсной программы стали более 40 коллективов.

Сегодня в Киржачском районном доме культуры состоится гала-концерт «Покоряющим Космос» XVIII межрегионального фестиваля искусств «Звёздный полёт», посвящённый 60-летию первого пилотируемого полёта в космос Юрия Гагарина.Само творческое состязание проходило в Киржаче ещё в конце февраля, участниками конкурсной программы стали более 40 коллективов самодеятельного народного творчества и 30 солистов из Владимирской, Московской и Ярославской областей, всего около 800 человек. В состав жюри входили лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов, педагоги, музыканты и хореографы из Москвы и Владимира.Фестиваль искусств «Звёздный полёт», организованный в 2003 году по инициативе районного Дома культуры при поддержке администрации Звёздного Городка Московской области, Дома космонавтов Звёздного Городка, администраций Киржачского района и города Киржача, стал традиционным. Он играет большую роль в патриотическом и нравственном воспитании молодого поколения, в формировании эстетических вкусов на примере лучших произведений и работ коллективов художественной самодеятельности и исполнителей.