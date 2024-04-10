Появились подробности страшного ДТП, произошедшего в Суздальском районе По информации МЧС России...

Появились подробности страшного ДТП, произошедшего в Суздальском районеПо информации МЧС России по Владимирской области, 10 апреля в 7 утра поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Суздальский район, трасса Р-132, село Суходол.Как стало известно, произошло столкновение двух транспортных средств, с последующим загоранием автомобиля.Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 14 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС России - 9 человек и 3 единицы техники.О пострадавших или погибших информации пока нет.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области