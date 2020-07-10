Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов к перераспределению властных полномочий. По его мнению, республика прошла этап развития, когда была нужна сильная рука.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов к перераспределению властных полномочий. По его мнению, республика прошла этап развития, когда была нужна "сильная рука".Подходы к созданию обновленной Конституции могут быть разными, сами белорусы должны понять, чего они хотят, сказал Лукашенко на встрече с представителями государственных СМИ. В любом случае необходимо думать о перераспределении властных полномочий сверху вниз, считает Батька. "Я готов на все", – добавил он.Главное, заявил Лукашенко, – не потерять суверенитет и независимость. Кроме того, новая Конституция должна уберечь страну от столкновения ветвей власти, уверен белорусский лидер. Его слова приводит БЕЛТА.Ранее Лукашенко говорил, что часть власти нужно перераспределить от президента на местный уровень. Текст обновленного основного закона будет подготовлен за два года, уточнял белорусский лидер.Через месяц в республике пройдут президентские выборы. Если Лукашенко победит, то будет возглавлять Белоруссию еще шесть лет. В таком случае обновленная Конституция вступит силу за четыре года до окончания срока его полномочий.На недавней встрече с коллективом предприятия "Беларуськалий" президент заявил, что ему представили несколько вариантов изменения Конституции, но они его не вдохновили. Предложения недостаточно радикальные, пояснил Лукашенко.Часть полномочий, которые сейчас находятся в руках верховной власти, должны осуществлять губернаторы и руководители райисполкомов, уверен белорусский лидер. По его мнению, в сильной власти главы государства больше нет необходимости.Лукашенко: «У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину»каждый раз после таких вот штук ощущение, будто некоторые (безусловно, их большинство) живут в отрыве не то, что от нашей реальности, а от человечества вообще— твоя любимая еврейка (@ripavika)возглавляет Белоруссию с 1994 года. В Конституции республики нет ограничений на количество президентских сроков. В случае победы на выборах–2020 он останется во главе государства еще на пять лет.