Наказывают за нарушение особого противопожарного режима. Ежедневно на территории области спасателями проводится более ста патрулирований в лесных массивах. Так лишь за две недели действия

Наказывают за нарушение особого противопожарного режима. Ежедневно на территории области спасателями проводится более ста патрулирований в лесных массивах. Так лишь за две недели действия противопожарного режима в области составлено уже 76 протоколов на нарушителей, которые сжигали мусор, нарушали правила посещения лесов и содержали свои участки в ненадлежащем виде. Напомним, с 26 июня в области установлен