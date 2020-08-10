Станциям и отделениям скорой помощи по всей области передадут новые реанимобили. Всего на 33 регион закупили 10 машин. По 2 автомобиля досталось станциям скорой медицинской помощи во

Станциям и отделениям скорой помощи по всей области передадут новые реанимобили. Всего на 33 регион закупили 10 машин. По 2 автомобиля досталось станциям скорой медицинской помощи во Владимире, Коврове и Муроме и по одной станции в Гусь-Хрустальном, а также отделениям СМП Александровской, Петушинской и Собинской районных больниц. Автопарк обновили за счет федерального бюджета