Найденные женские украшения и боевой топор в захоронениях под Суздалем – объекты пристального внимания. Именно такой итог раскопкам около села Гнездилово в Суздальском районе подвели

Найденные женские украшения и боевой топор в захоронениях под Суздалем – объекты пристального внимания. Именно такой итог раскопкам около села Гнездилово в Суздальском районе подвели сотрудники Института археологии РАН. Археологи изучают местный могильник уже три года. Раскопки показали, что некрополь представляет собой памятник с разными типами погребальных обрядов. В этом году исследователи обнаружили погребения 11