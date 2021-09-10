До начала выборов в Госдуму осталось меньше недели. Уже 15 числа бюллетени поступят в участковые избирательные комиссии. А 17 сентября начнется голосование. Но у избирателей еще есть время,

До начала выборов в Госдуму осталось меньше недели. Уже 15 числа бюллетени поступят в участковые избирательные комиссии. А 17 сентября начнется голосование. Но у избирателей еще есть время, чтобы поменять свой участок. И проголосовать не по месту жительства. Заявить о желании голосовать в другом месте можно до 13 сентября – при помощи портала Госуслуги, многофункциональных