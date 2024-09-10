Не просто город, а настоящая киноплощадка. В августе Владимир в очередной раз стал частью фильма. Снимала древнюю столицу компания «Базелевс», основанная режиссером Тимуром Бекмамбетовым.

Не просто город, а настоящая киноплощадка. В августе Владимир в очередной раз стал частью фильма. Снимала древнюю столицу компания «Базелевс», основанная режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Она известна фильмами «Ночной и дневной дозор», «Он – дракон», серией «Елки» и дилогией «Горько!». Картина, которая снималась во Владимире, носит название «Туда» и расскажет зрителям о необычном путешествии на автомобиле.