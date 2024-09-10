Это на 11% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Мошенники обманули жителей Владимирской области на 1 млрд рублей в 2024 году. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.Всего было зарегистрировано 3 тысячи подобных преступлений. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Чаще всего аферисты обманывают жителей региона под предлогом инвестиций, перевода средств на безопасный счет и помощи правоохранительным органам.За минувшую неделю владимирцы перевели злоумышленникам 24 млн рублей. Напомним, ранее мы писали, что