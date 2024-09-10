Вирусы гриппа не выявлены.

За медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 6 246 человек в Владимирской области, что соответствует увеличению заболеваемости на 12,7%, как сообщает региональное управление Роспотребнадзора 10 сентября.В городе Владимир 2 037 граждан посетили врачей. Специалисты отметили, что заболеваемость возросла среди пациентов всех возрастных категорий, за исключением малышей до двух лет.Службы санитарного врача провели 459 анализов, в результате которых выявили наличие риновирусов в циркулирующих вирусах, однако новых случаев гриппа зафиксировано не было.