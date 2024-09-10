На работу над недочетам у управляющих компаний есть время до 15 сентября.

Во Владимире 784 дома не прошли проверку перед отопительным сезоном. Как сообщает пресс-служба владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» сейчас сотрудники УК устраняют указанные нарушения. Уточним, что в городе к отопительному сезону также готовы свыше 1000 домов.На работу над недочетам у управляющих компаний есть время до 15 сентября. С перечнем можно ознакомитьсяНапомним, ранее мы писали, что