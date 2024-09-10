Под видом металлолома они вывезли детали и материалы со складов завода.

В городе Муроме Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту присвоения ценностей на миллионы рублей бывшими руководителями предприятия. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.Под видом металлолома они вывезли детали и материалы со складов завода. Кражи были системными с 2020 по 2023 годы. Ущерб прокуратура оценила в 13 миллионов рублей. Подозреваемым злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.Напомним, ранее мы писали, что