Разработчик программного обеспечения для управления ИТ-процессами «РТК ИТ Плюс» (входит в ГК «Ростелеком»), и компания «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры будут

Разработчик программного обеспечения для управления ИТ-процессами «РТК ИТ Плюс» (входит в ГК «Ростелеком»), и компания «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры будут совместно развивать и расширять возможности экосистемы ИТ-продуктов «Лукоморье» через интеграцию с технологическими платформами экосистемы цифровой трансформации Digital Q. Документ о сотрудничестве на площадке Kazan Digital Week подписали генеральный директор «РТК ИТ Плюс», руководитель