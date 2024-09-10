Еще одна птичья болезнь зафиксирована на Соловьином пруду на улице Студенческой во Владимире. На этот раз специалисты выявили там ньюкаслскую болезнь или псевдочуму птиц. Вирус смертельно

Еще одна птичья болезнь зафиксирована на Соловьином пруду на улице Студенческой во Владимире. На этот раз специалисты выявили там ньюкаслскую болезнь или псевдочуму птиц. Вирус смертельно опасен для крылатых. Острое заболевание поражает нервную систему, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Для людей и других млекопитающих болезнь не опасна. На территории водоема и береговой линии объявили карантин