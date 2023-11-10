Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев.

Новой главой администрации Суздаля стала Алиса Бирюкова. Такое решение приняли сегодня, 10 ноября, городским Советом народных депутатов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев в своём телеграм-канале.На данный момент Суздаль готовится встретить своё 1000-летие. Ранее Алиса Михайловна возглавляла региональный департамент культуры, она занималась реализацией инфраструктурных проектов, хоздеятельности, руководила строительством и ремонтом учреждений культуры. Кроме того, была в числе организаторов таких мероприятий, как форму «Россия – спортивная держава», где был президент РФ.