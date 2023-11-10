В марте этого года 52-летний житель Москвы пошел на обгон, не убедившись, что встречка свободна для маневра. В результате он столкнулся с другим авто. Погибли два человека. Как сообщили в

В марте этого года 52-летний житель Москвы пошел на обгон, не убедившись, что встречка свободна для маневра. В результате он столкнулся с другим авто. Погибли два человека. Как сообщили в прокуратуре, установлено, что 9 марта осужденный двигался на автомобиле “Мерседес-Бенц” из деревни Черново в сторону деревни Алешино (в Киржачском районе). На 4 километре дороги водитель