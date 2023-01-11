Поэтапный вывод из обращения почти 99% запрещенных озоноразрушающих веществ, как отмечают эксперты, позволил обеспечить сохранность озонового слоя, что привело к заметному восстановлению слоя в верхней стратосфере и уменьшению воздействия на человека вредных ультрафиолетовых лучей солнца.

Международные действия по ограничению веществ, разрушающих озоновый слой, привели к его постепенному восстановлению, в ближайшие 40 лет он вернется к уровню 1980 года во всех регионах мира, включая Антарктику. Об этом сообщает на своем сайте Программа ООН по окружающей среде (UNEP)."Озоновый слой восстановится в течение четырех десятилетий, а глобальный поэтапный вывод из обращения озоноразрушающих химических веществ уже приносит пользу усилиям по смягчению последствий изменения климата. При сохранении нынешней политики ожидается, что озоновый слой восстановится до значений 1980 года (до появления озоновой дыры) примерно к 2066 году над Антарктикой, к 2045 году над Арктикой и к 2040 году над остальными регионами мира. Колебания размера Антарктической озоновой дыры, особенно с 2019 по 2021 годы, были обусловлены в основном метеорологическими условиями. Тем не менее, с 2000 года состояние Антарктической озоновой дыры с точки зрения ее площади и глубины медленно улучшается", - говорится в сообщении.Такие выводы содержатся в докладе группы по научной оценке Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, он готовится при поддержке ООН и публикуется раз в четыре года. Доклад также подтверждает, что поэтапный вывод из обращения почти 99% запрещенных озоноразрушающих веществ позволил обеспечить сохранность озонового слоя, что привело к заметному восстановлению слоя в верхней стратосфере и уменьшению воздействия на человека вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Ученые подтверждают положительное влияние, которое протокол уже оказал на климат. Дополнительное соглашение 2016 года, известное как Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, требует поэтапного сокращения производства и потребления некоторых гидрофторуглеродов (ГФУ). ГФУ непосредственно не разрушают озон, но являются мощными газами, влияющими на изменение климата.Также группа по научной оценке изучила потенциальное воздействие на озон преднамеренного добавления аэрозолей в стратосферу, известного как инжекция стратосферного аэрозоля (ИСА). ИСА была предложена в качестве потенциального метода снижения потепления климата за счет увеличения отражения солнечного света. Тем не менее, группа экспертов предупреждает, что непредвиденные последствия ИСА "могут также повлиять на стратосферные температуры, циркуляцию и темпы производства и разрушения озона и его перенос".Монреальский протокол - это международное соглашение о защите озонового слоя Земли путем постепенного вывода из обращения разрушающих его химических веществ. Оно вступило в силу в 1989 году и является одним из наиболее успешных всемирных экологических соглашений. Российское правительство в рамках своих обязательств по протоколу в 2022 году снизило на 20% общий объем использования в российской промышленности веществ, которые негативно влияют на озоновый слой планеты, с 363 метрических тонн до 291 тонны. Также правительство РФ ежегодно вводит ограничение на ввоз в страну озоноразрушающих веществ.