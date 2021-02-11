Первый раз в новый класс. В Камешково заканчивается строительство школы на 675 мест. Комиссия из депутатов, руководителей района, строителей и родителей уже проинспектировала ее готовность к новому учебному году.

Первый раз в новый класс. В Камешково заканчивается строительство школы на 675 мест. Комиссия из депутатов, руководителей района, строителей и родителей уже проинспектировала ее готовность к новому учебному году.Комиссия осматривает новую 3х этажную школу в Камешково, построенную по всем современным требованиям. Сейчас здесь пахнет краской и идут последние приготовления. Строительно-монтажные работы выполнены на 93 процента. За новенькие парты ученики могут сеть уже 1 сентября этого года. Родители будущих учеников не скрывают восторга.Айгуль Бумагина, председатель общешкольного родительского комитета начальной школы № 2 г. Камешково:- Кабинеты просторные, ну и для науки чтобы все было и то чтобы спортивные кружки как бы обещают и то, что продленка будет.В школе - 12 кабинетов начальных классов и 16 предметных. Есть столовая, собственный пищеблок, читальный зал и библиотека. Также в ней расположено сразу 2 спортзала. Такой масштабный строительный объект на 675 мест появился благодаря реализации на территории района нацпроекта "образование".Анатолий Курганский , глава администрации Камешковского района:- 30 июня мы завершаем все работы, вводим объект, 2 месяца дается коллективу, педколективу освоится в новых учебных помещениях, изучить все новое оборудование, современное оборудование и с первого сентября принять детей.Современное оборудование уже закуплено и будет поставлено в школу уже в этом месяцеВячеслав Картухин, зампредседателя Законодательного собрания, директор Владимирского филиала РАНХИГС:- Мы лично добивались того, чтобы финансирование было выделено непосредственно в этом году. Мы конечно рады, что 1 сентября дети Камешковского района и города получат возможность учиться в такой современной школе ))Эта школа - пример успешного взаимодействия законодательной и исполнительной власти . В этом году район празднует свое 81 летие и можно с уверенностью сказать, что для педагогов, медиков и многодетных семей будут созданы самые современные условия для работы и жизниАлександр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир