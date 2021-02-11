Благодаря правильным действиям воспитателя и оперативной работе спасателей, ЧП удалось избежать.

Утром 11 февраля в 7:09. в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о возгорании в Гусь-Хрустальном в детском саду №4. В учреждении загорелась лампа дневного освещения. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала начальник пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Как следует из рассказа воспитательницы, утром она пришла на работу, включила свет и в этот момент одна из ламп заискрилась. Девушка вызвала пожарных.«Сотрудники МЧС прибыли на место и ликвидировали тление светильника и линолеума на площади один квадратный метр. Детей в детском саду на момент возгорания не было», - пояснили в пресс-службе МЧС.По предварительной информации, причина возгорания – короткое замыкание. Благодаря правильным действиям воспитателя и оперативной работе спасателей, ЧП удалось избежать.