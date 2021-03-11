Общественный транспорт вынесло с проезжей части на улице Гагарина.

Череда происшествий с общественным транспортом во Владимире. Сегодня утром автобус 5-го маршрута вылетел на остановку и едва не сбил людей. Общественный транспорт вынесло с проезжей части на улице Гагарина. К счастью, трагедии удалось избежать – никто не пострадал. Автобус снес строительное ограждение и получил механические повреждения. Чтобы обойти транспорт, прохожим приходится идти по проезжей части. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, которая установит причины ДТП.Напомним, что сегодня утром на конечной остановке в селе Спасское .