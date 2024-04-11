Клип на песню Родина-наша владимирского певца Сергея Гришанова набирает популярность в...

Клип на песню "Родина-наша" владимирского певца Сергея Гришанова набирает популярность в соцсетяхОна посвящена героям специальной военной операции и их семьям.Сергей еще недавно и не помышлял о большой сцене и популярности. Он - подполковник полиции. Все подробности - у Александра Сыпченко.Русский офицер, как известно, бывшим не бывает. Сергей Гришанов отдал службе в органах внутренних дел более 20 лет, но и сегодня подполковник в отставке продолжает трудиться на благо Отечества.Недавно он сочинил и записал песню о России - "Родина наша", которую посвятил бойцам на передовой и их семьям."Нет в мире краше Родины нашей, мы по праву гордимся тем, что здесь мы живем"Сергей надеется, что его песню услышат все, кому небезразлична судьба нашей страны и ее героев. Творчеством певца уже заинтересовались журналисты. А военкор Евгений Поддубный и известный блогер Юрий Подоляка даже разместили текст песни в своих социальных сетях.Сергей Гришанов, певец, подполковник органов внутренних дел в отставке:- Сейчас в нашей стране, на самом деле, нелегкое время, и я посвящаю данную песню всем ребятам, которые находятся на переднем крае - по защите интересов нашего государства, всем их родным и близким. Желаю, чтобы они, как можно скорее, выполнили поставленные задачи и вернулись домой к своим семьям - живыми и здоровыми.Есть у подполковника и киноопыт. Осенью 2007 года Сергей Гришанов снялся в сериале "Эксперты". Сценарий телефильма, где в каждой серии расследуется отдельное преступление, написал Марк Фурман, - владимирский эксперт-криминалист, автор более 80-ти научных работ.Режиссеру Андрею Селиванову настолько понравился типаж Сергея, что он сразу взял его на роль "опера".С задачей начинающий актер справился "на отлично", - играть приходилось практически самого себя.Сергей Гришанов, певец, подполковник органов внутренних дел в отставке:- Как раз в то время мне очень хотелось узнать изнутри всю атмосферу кинематографа, побывать на съемочной площадке, и я получил, конечно, колоссальное удовольствие, и, пройдя кастинг на роль опера, - мне это удалось осуществить.В ближайших планах Сергея Гришанова - запись новых песен, выпуск альбома и дебютные выступления на большой публике.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".