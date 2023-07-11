За первый квартал этого года количество обращений сократилось на четверть, сообщили в отделении Владимир Банка России. Всего за это время жители области оформили 15,5 тысяч займов в ломбардах

За первый квартал этого года количество обращений сократилось на четверть, сообщили в отделении Владимир Банка России. Всего за это время жители области оформили 15,5 тысяч займов в ломбардах на общую сумму 207 миллионов рублей. По сравнению с аналогичном периодом в прошлом году, число договоров снизилось на четверть. Средняя сумма займа в ломбарде для жителей Владимирской