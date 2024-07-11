Музей-заповедник Александровская слобода презентовал камерную выставку «Хозяйка царской слободы»...

Музей-заповедник "Александровская слобода" презентовал камерную выставку «Хозяйка царской слободы»Драгоценные украшения, посуда, лицевое шитье, богослужебная литература.Она знакомит со слободской жизнью государынь, с их увлечениями и занятиями, модными предпочтениями. Удивительный мир средневековой женщины иллюстрируют предметы из фондов музея-заповедника и московского коллекционера.День государыни начинался с молитвы и чтения богослужебной литературы в храме или личных покоях. Настольной книгой цариц были Минеи, содержавшие молитвы на каждый день месяца, из-за частого использования сохранились лишь единичные раритеты, принадлежавшие царственным особам.Важную роль в распорядке дня царицы занимало рукоделие. Так, первая супруга Ивана Грозного - Анастасия Романовна Захарьина, была искусной вышивальщицей, особенно в технике «лицевого шитья» - ликов святых золотыми и серебряными нитями.Анастасия Лаки, за научный сотрудник музея-заповедника "Александровская слобода", автор выставки:- Выделяются также и археологические находки, которые были сделаны на территории музея-заповедника. Баночка помадная, ложечка косметическая. Они позволяют нам рассказать о том, что женщины в средневековье так же, как и современные модницы тоже увлекались косметикой.