Одного из участников потасовки на Соборной площади заключили под стражу до 6 октября. Такую меру пресечения накануне вечером избрал Октябрьский райсуд Владимира, удовлетворив ходатайство

Одного из участников потасовки на Соборной площади заключили под стражу до 6 октября. Такую меру пресечения накануне вечером избрал Октябрьский райсуд Владимира, удовлетворив ходатайство следователя. Органами предварительного расследования ему инкриминировано применение насилия в отношении представителя власти – инспектора ДПС ОБ ГИБДД УМВД России по г. Владимиру в связи с исполнением последним своих должностных обязанностей. Речь