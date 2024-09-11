Авария с опрокидыванием произошла сегодня, 11 сентября. Машины столкнулись в 9 часов утра на перекрестке возле мэрии. Автомобиль «Порше» двигался по улице Мира и врезался в поворачивающий на

Авария с опрокидыванием произошла сегодня, 11 сентября. Машины столкнулись в 9 часов утра на перекрестке возле мэрии. Автомобиль «Порше» двигался по улице Мира и врезался в поворачивающий на Горького «Фиат». От удара последняя машина перевернулась на бок прямо на пешеходном переходе. И хотя на фотографиях очевидцев в соцсетях видно автомобиль скорой помощи, в ГАИ сообщили,