Владимирские спортсмены завоевали 9 наград на чемпионате России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде в самых живописных его

Владимирские спортсмены завоевали 9 наград на чемпионате России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде в самых живописных его уголках – Щелковском хуторе и сосновом бору на Дубравной. Туда приехали 150 спортсменов из 9 регионов страны, рассказали в пресс-службе правительства Владимирская область. Четыре дня ориентировщики соревновались в «велокросс-спринте», «велокросс-классике», «велокросс-трехэтапной эстафете»