Наибольший прирост зафиксирован в городе Владимире – 59 новых случаев.

На прошлой неделе во Владимирской области было зафиксировано 167 новых случаев заражения коронавирусом. Статистика указывает на увеличение заболеваемости на 80%. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Наибольший прирост зафиксирован в городе Владимире – 59 новых случаев. В Ковровском районе было заражено 24 человека, в Гусь-Хрустальном – 22, в Муромском – 19.Отмечается, что не было выявлено новых случаев коронавирусной инфекции в Киржачском, Кольчугинском и Гороховецком районах. Острое респираторное заболевание было у 98,2% заболевших, в то время как у 1,8% пациентов вирус проходит. Напомним, ранее мы писали, что