Весной 2021 года воспитательница детского сада из города Карабаново участвовала в незаконном производстве наркотиков в составе группы лиц, - сообщает пресс-служба Александровского городского суда.

Весной 2021 года воспитательница детского сада из города Карабаново участвовала в незаконном производстве наркотиков в составе группы лиц, - сообщает пресс-служба Александровского городского суда. В обязанности женщины входил учёт технологического процесса, химических веществ и уборка помещения. Кроме того, банковские счета подсудимой использовались для получения денег от клиентов.Экс-работница детсада полностью признала вину. Женщину осудили за незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Суд назначил ей пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.