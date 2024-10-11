После убийства мужчина попытался скрыть следы преступления, спрятав тело в лесу и сообщив родным, что высадил супругу на остановке.

В Московской области мужчину задержали после жестокого убийства жены во время сбора грибов во Владимирской области. Происшествие случилось 6 октября в районе деревни Аленино Киржачского района. 45-летний Виталий, не выдержав ссоры с супругой, ударил ее топором несколько раз, и женщина скончалась на месте. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.После убийства мужчина попытался скрыть следы преступления, спрятав тело в лесу и сообщив родным, что высадил супругу на остановке. Виталию удалось задержать спустя несколько дней, и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый занимается внедрением и развитием IDM-систем, у пары осталось двое сыновей. Мальчикам 20 и 15 лет.Напомним, ранее мы писали, что