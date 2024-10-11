Андрея Пантелеева избрали первым главой Меленковского муниципального округа. Он руководит администрацией района с октября 2029 года, рассказали в пресс-службе правительства. В апреле этого

Андрея Пантелеева избрали первым главой Меленковского муниципального округа. Он руководит администрацией района с октября 2029 года, рассказали в пресс-службе правительства. В апреле этого года Меленковский район стал муниципальным округом. А в сентябре избрали первый созыв Совета народных депутатов. Андрей Владимирович Пантелеев родился 7 февраля 1971 года в Ульяновске. В Меленки семья попала «в связи с