На два больше, чем накануне. Это максимум за все время пандемии. Антирекорды по суточной заболеваемости бьются второй день подряд. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания

На два больше, чем накануне. Это максимум за все время пандемии. Антирекорды по суточной заболеваемости бьются второй день подряд. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 66 368. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (71 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 75. Всего с начала пандемии в областном центре уже 15 586 заражённых. Общая