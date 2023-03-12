Жителей Владимирской области приглашают принять участие во Всероссийской акции Добрый...

Жителей Владимирской области приглашают принять участие во Всероссийской акции "Добрый огород-2023"Проект "Добрый огород" направлен на развитие аграрной самозанятости, городского садоводства и огородничества, а также на развитие аграрного волонтёрства и аграрной благотворительности.Цель проекта - оказание помощи в обеспечении эффективного использования приусадебных и садовых участков одинокими пожилыми гражданами, многодетными семьями, семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, в том числе беженцам из Луганской и Донецкой народных республик.Грантовый фонд проекта – 250 000 рублей. Максимальная сумма гранта - 25 000 рублей.Грант можно получить на следующие цели:- приобретение/аренда сельскохозяйственного инвентаря,- приобретение посадочного материала и удобрений,- компенсация транспортных расходов волонтёров,- оплата консультационных услуг, работы экспертов,- расходы на информационное сопровождение Проекта в СМИ и сети Интернет.Заявки на участие в первом потоке этого года принимаются до 15 апреля.Фото pxfuel.com