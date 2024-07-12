В Кольчугине площадки, построенные в рамках проекта “Жилье и городская среда”, находятся в...

В Кольчугине площадки, построенные в рамках проекта “Жилье и городская среда”, находятся в ненадлежащем состоянииСотрудники Кольчугинской межрайонной прокуратуры проверили состояние общественных пространств, которые были реализованы в рамках национального проекта “Жилье и городская среда” в 2022-2023 годах.Проверка показала, что на всех деревянных покрытиях скейт-площадки у Дома культуры есть многочисленные сколы. На одном из спортивных снарядов повреждена металлическая конструкция. Часть конструкций скейт-комплекса разрисована граффити, а сама территория замусорена.На скамейках зоны отдыха в посёлке Белая Речка обнаружены массовые повреждения лакокрасочного покрытия, а на тренажёрах — несанкционированные надписи.В реконструированном сквере имени Ленина на улице Алексеева на горках, каруселях и скамейках также были дефекты лакокрасочного покрытия и посторонние надписи, а также сколы.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщили, что сотрудниками МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» мер, направленных на приведение указанных объектов в нормативное состояние не принято.В итоге руководителю казенного учреждения внесено представление, фактическое устранение нарушений взято на контроль.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области