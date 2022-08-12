Дом на улице Подбельского, д.9, 1917 года постройки 11.09.2013 межведомственной комиссией...
Дом на улице Подбельского, д.9, 1917 года постройки 11.09.2013 межведомственной комиссией администрации города был признан аварийным и подлежащим сносу, установлен срок расселения граждан. Вместе с тем, в установленный срок жильцы аварийного дома расселены не были.
По результатам проверки прокуратурой города направлено исковое заявление в Октябрьский районный суд к администрации города Владимира об обязании:
- отселить жителей многоквартирного дома № 9 по улице Подбельского города Владимира;
- предоставить нанимателям квартир с учетом состава семей по договорам социального найма благоустроенные жилые помещения в границах муниципального образования город Владимир общей площадью не менее занимаемого;
- принять меры по обеспечению жилищных прав собственников жилых помещений.
Требования прокурора судом удовлетворены.
Решение суда в части отселения жителей указанного жилого дома обращено к немедленному исполнению, подчеркнула пресс-служба областной прокуратуры.
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