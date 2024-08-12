Праздничные мероприятия проходили в течение трех дней.

Суздаль, празднуя свое 1000-летие, на три дня - с 9 по 11 августа - превратился в центр культурных событий страны. Город-музей буквально засыпали поздравлениями со всех уголков страны: Ижевск, Самара, Воронеж, Москва... Именно оттуда съезжались гости. Волонтеры не только оказывали им помощь в случае необходимости, но и рассказывали о главных достопримечательностях.Город дышал праздником: везде шатры, музыка, песни и улыбающиеся лица прохожих.На территории Музея деревянного зодчества – кружева и куклы ручной работы, керамика и лаковые миниатюры. И, конечно же, знаменитые суздальские огурцы и медовуха!У Покровского монастыря развернулись рыцарские поединки: тут тебе и мечи, и доспехи! Настоящий праздник для любителей истории.Те, кто предпочитает кино, собрались на главной площади. Там каждым мог попробовать себя в роли персонажа из любимых фильмов, снятых на суздальской земле.Каждый мог найти себе занятие по душе. Площадок и действий было настолько много, что едва ли возможно их было обойти все.