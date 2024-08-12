Семеро младшеклассников в возрасте от 6 до 11 лет были оперативно доставлены в травмпункт Областной детской клинической больницы.

В региональном Минздраве сообщили о состоянии детей, пострадавших в утреннем ДТП на улице Мира во Владимире сегодня, 12 августа. Семеро младшеклассников в возрасте от 6 до 11 лет были оперативно доставлены в травмпункт Областной детской клинической больницы.Вызов был принят диспетчером скорой помощи в 11:27, после чего на место происшествия выехали две бригады: фельдшерская и педиатрическая. После осмотра травматологами и необходимых обследований все дети были отпущены домой на амбулаторное лечение, и никто из них не нуждается в госпитализации.