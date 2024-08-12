«Ростелеком» выступил цифровым партнером празднования тысячелетия Суздаля. Специалисты провайдера проложили 500 метров оптоволоконного кабеля и установили три точки доступа Wi-Fi на

«Ростелеком» выступил цифровым партнером празднования тысячелетия Суздаля. Специалисты провайдера проложили 500 метров оптоволоконного кабеля и установили три точки доступа Wi-Fi на территории основных площадок события —Торговой площади, музейного комплекса «Кремль» и пресс-центра. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Формально Суздаль отмечал свой день рождения с 9 по 11 августа, но