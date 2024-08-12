Об этом рассказали представители регионального Правительства в телеграме.

Сегодня свой день рождения празднует губернатор Владимирской области Александр Александрович Авдеев. Об этом рассказали представители регионального Правительства в телеграме.В течение дня он получает поздравления и добрые пожелания от множества людей — депутатов, коллег, общественных деятелей и простых жителей, среди которых и известные музыканты: группа «Рекорд Оркестр», Евгений Маргулис, Дмитрий Ланской, Даниил Крамер, Marco Mendoza, Стас Намин и Роман Мирошниченко.