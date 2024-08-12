Как сообщают в Следкоме, обвиняемый испытывал к потерпевшему неприязнь. 7 августа фигурант приехал к жертве и между ними случился конфликт. Мужчины поссорились на лестничной площадке. Тогда

Как сообщают в Следкоме, обвиняемый испытывал к потерпевшему неприязнь. 7 августа фигурант приехал к жертве и между ними случился конфликт. Мужчины поссорились на лестничной площадке. Тогда обвиняемый схватил нож и нанес оппоненту один удар, после чего скрылся. Раненый мужчина смог зайти в квартиру, но вскоре скончался. Утром к матери погибшего пришел соцработник. Он и обнаружил