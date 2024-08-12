Об этом рассказали представители прокуратуры.

Прокуратура Владимира инициировала судебный процесс для восстановления прав медиков на социальные выплаты. 53 сотрудника ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Владимирской области» не получили положенные им выплаты.Причиной отсутствия выплат стало то, что работодатель не направил необходимые данные в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области, как сообщает прокуратура региона.Прокурор города подал иск в Октябрьский районный суд Владимира с требованием признать право работников на получение специальной социальной выплаты, установленной Постановлением Правительства, и обязать ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Владимирской области» внести информацию о работниках в реестр лиц, имеющих право на эту выплату.Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, и исполнение решения будет находиться под контролем городской прокуратуры.