Эксперты hh.ru проанализировали спрос на строителей во Владимирской области за январь-август 2024 года.

Эксперты hh.ru проанализировали спрос на строителей во Владимирской области за январь-август 2024 года. В отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» было размещено более 472,5 тысячи вакансий, что составляет 6,3% от общероссийского спроса. Строительство занимает третье место по числу вакансий, уступая розничной торговле и ИТ-компаниям.Только 20% строительных компаний негативно оценивают свое положение, 54% чувствуют стабильность, а 61% планируют увеличить штат до конца года. Наиболее востребованы инженеры-конструкторы (5,9% вакансий), инженеры ПТО (5,6%), менеджеры по продажам (5,4%) и другие специалисты. Топ-10 профессий составляют 41% всех предложений.Дефицит кадров наблюдается: на одну вакансию инженера-конструктора приходится 3,1 резюме. Медиана зарплат в отрасли за первые семь месяцев 2024 года составила 104 500 руб., что выше, чем в прошлом году (89 000 руб.). 56% компаний отметили рост зарплат, 57% планируют дальнейшее увеличение.В Владимирской области за первую половину 2024 года 3,9% вакансий открыты в строительстве. В июле на одну вакансию приходилось 1,5 резюме, что указывает на нехватку соискателей. По данным, 16% трудоспособного населения страны задействовано в строительной отрасли, что делает её важным работодателем в регионах. Нина Осовицкая из hh.ru отмечает, что для привлечения кадров важен не только высокий оклад, но и сильный HR-бренд.