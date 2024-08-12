В Петушинском районе водитель легковушки чудом выжил после столкновения с двумя фурами. Авария произошла в минувшее воскресенье, 11 августа, около десяти часов вечера. Машины столкнулись

В Петушинском районе водитель легковушки чудом выжил после столкновения с двумя фурами. Авария произошла в минувшее воскресенье, 11 августа, около десяти часов вечера. Машины столкнулись возле Покрова, на 104 километре автодороги М-7. 37-летний водитель 14-ой модели ВАЗа при перестроении с правой полосы в левую не предоставил преимущество 43-летнему водителю грузового автомобиля ДАФ. Олег Лапшин, зам.