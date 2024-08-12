Потерять колеса на железнодорожном переезде у поворота на Энергетик проще простого. Большие ямы у рельсов — головная боль водителей. Раньше это была часть М-7, несколько лет назад трассу

Потерять колеса на железнодорожном переезде у поворота на Энергетик проще простого. Большие ямы у рельсов — головная боль водителей. Раньше это была часть М-7, несколько лет назад трассу переименовали — она стала частью Р-132 “Золотое кольцо”. Но от смены названия ничего не поменялось. Чтобы не угробить подвеску и колеса, владельцы автомобилей преодолевают препятствие со скоростью