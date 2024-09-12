«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ приглашают школьников и студентов до 18 лет принять участие в соревнованиях по цифровой грамотности. Регистрация и первый этап XIII

«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ приглашают школьников и студентов до 18 лет принять участие в соревнованиях по цифровой грамотности. Регистрация и первый этап XIII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им» продлятся до 11 ноября. Главная тема чемпионата в этом году — система доменных имен (DNS — от англ. Domain Name System). Участникам предстоит