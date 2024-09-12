В Год семьи в регионе впервые учредили награду для попечителей, опекунов и приемных родителей. Почетный знак называется «Счастье – жить в семье». Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев

В Год семьи в регионе впервые учредили награду для попечителей, опекунов и приемных родителей. Почетный знак называется «Счастье – жить в семье». Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в соцсетях. Награду смогут получить граждане РФ, поживающие во Владимирской области не меньше 10 лет. Они должны воспитывать приемного ребенка больше 5 лет. При этом облик номинантов