17-летняя Кристина Семечева может находится во Владимирской области. Девушку разыскивают с тех пор, как она сбежала из дома. Это произошло 26 августа. Кристина проживала в городе Когалыме в

17-летняя Кристина Семечева может находится во Владимирской области. Девушку разыскивают с тех пор, как она сбежала из дома. Это произошло 26 августа. Кристина проживала в городе Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщают в Следкоме, в ходе розыска установили, что подросток передвигается автостопом. 3 сентября она находилась в Пермском крае, в придорожном кафе в деревне Низовская.